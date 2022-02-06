ضبط تشكيلات عصابية خلال حملات أمنية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة إصابة مواطن بطلق نارى وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص مصاب بطلق نارى بالجسم.

بالإنتقال وبسؤال المجنى عليه قرر قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بالتعدى عليه بإستخدام سلاح نارى " فرد خرطوش " كان بحوزته محدثاً إصابته المنوه عنها لحدوث مشادة كلامية فيما بينهما .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بأنه وحال سير زوجته بدائرة القسم فوجئت بدراجة نارية "بدون لوحات معدنية " يستقلها شخصين قام أحدهما بخطف سلسلة ذهبية خاصة بها ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله الدراجة النارية المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزته (مبلغ مالى – فرد خرطوش) ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع آخر بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة ، كما أقر بتصرفهما فى السلسلة الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما " سيئ النية " (صاحب محل مجوهرات ) أمكن ضبطه ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة وأن باقى المبلغ بحوزة المتهم الهارب ..وبتطوير مناقشته إعترف بإشتراكه مع المتهم الآخر فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة ، كما أقر بإرتكابهما عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب وقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وحبس المتهمين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين ، مقيمان بدائرة القسم) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب( التسلق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، كما إعترفا بإرتكابهما عدد (5) حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى من متحصلات إحدى وقائع السرقات) وأقرا بإتفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية ، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموهما بالسرقة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وقام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – المنوفية – الغربية – الشرقية – قنا – كفر الشيخ – بنى سويف – الأقصر- المنيا).. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (8715) بطاقة رقم قومى وعدد (15039) مصدراً مميكناً، وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات.. فقد تقرر إستمرار القوافل بها، وذلك إعتباراً من السبت الموافق 5/2/2022 لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

كما تم إيفاد مأموريات لعدد (2 حالة إنسانية) بالمستشفيات بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من العاملين ببعض (البنوك) ، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، ولاقت تلك القوافل قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد .

وتحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة إنطلقت فعاليات المرحلة الـ 21 من مبادرة كلنا واحد للمشاركة فى توفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية "إستراتيجية ، أساسية" – سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس – مفروشات - أدوات كهربائية – مستلزمات إضاءة – مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق مديريات أمن (المنوفية – الشرقية – القليوبية) لضبط السيارات التى تسبب إنبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل أسفرت جهودها عن فحص عدد (100) سيارة وتبين مخالفة عدد (41) سيارة غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية، وضبط عدد (11) قضية "صرف وإلقاء مخلفات بالمجارى المائية" على مجرى نهر النيل والمجارى المائية بنطاق مديريتى أمن (المنوفية – الشرقية) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (24311) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (5421) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(108) مخالفة السير بدون تراخيص، و(8) دراجات نارية مخالفة، و(15) مخالفة موقف عشوائى، و(25) مخالفة شروط التراخيص.

وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق مديريات أمن (المنوفية – الشرقية – القليوبية) لضبط السيارات التى تسبب إنبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل أسفرت جهودها عن فحص عدد (100) سيارة وتبين مخالفة عدد (41) سيارة غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية، وضبط عدد (11) قضية "صرف وإلقاء مخلفات بالمجارى المائية" على مجرى نهر النيل والمجارى المائية بنطاق مديريتى أمن (المنوفية – الشرقية) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1358) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (210 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (21,200 طن)، وضبط (36 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (116,256 طن – 96689 عبوة – 12قطعة)، وضبط (15 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (17,490 طن)، وضبط (24 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (35,965 طن - 127951عبوة – 212381 قطعة – 2200لتر - 3595متر)، وضبط (19 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (29000 لتر).

وقامت وزارة الداخلية بتنظيم قافلة إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية) على المواطنين (بحى أهالينا بمدينة السلام بالقاهرة) وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الدخلية على التواصل المجتمعى مع المواطنين ومشاركتهم الإحتفال بالذكروى الـ 70 لعيد الشرطة تلك المناسبة الوطنية التى جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (3615) قضية متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط (13652) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (165) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط (179) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق من ضبط (1336) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).