صحف مغربية: ترتيبات لاستقبال الملك محمد السادس لوالدي الطفل ريان

كتب : أحمد جمعة

أكدت وسائل إعلام مغربية، الأحد، الملك محمد السادس، ملك المغرب، سيستقبل والدا الطفل ريان، المتوفى في حادث سقوطه في بئر في منطقة تمروت بإقليم شفشاون، وذلك للتخفيف عليهما من وقع المصاب الجلل بفقدان فلذة كبدهما.

وأشارت صحف مغربية إلى وجود حالة من الترقب لنقل جثمان الطفل ريان رفقة والديه إلى قريتهم في نواحي شفشاون لدفنه.

وأفادت مصادر مغربية أن قرية الطفل "ريان" بدت صباح اليوم خالية من الناس إلا من سكانها، كما اتخذت السلطات إجراءات لمنع غير القاطنين في المنطقة من الوصول إليها.

أعلن الديوان الملكي المغربي مساء أمس السبت عن وفاة الطفل ريان أورام، الذي قضى 5 أيام في بئر في إقليم شفشاون، قبل أن يتم انتشاله قبل قليل.

وكان الملك محمد السادس، قد أعرب لأسرة الفقيد "ريان" عن بالغ عطفه وموصول عنايته.

وأفاد بيان للديوان الملكي المغربي، أمس السبت، أن الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية.

وقد أكد الملك محمد السادس بأنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.

كما عبر ملك المغرب عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية، والفعاليات الجمعوية، وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية، في هذا الظرف الأليم.