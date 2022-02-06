شاهد لقطات جديدة للحظة خروج جثمان الطفل المغربى ريان

وكان قد أعلن التليفزيون المغربى وفاة الطفل ريان الذى سقط فى بئر بطول 32 مترا بعد أن أمضى 5 أيام عالقا، وعلى إثر الحادث المفجع الذى أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدى الفقيد، الذى وافته المنية بعد سقوطه فى البئر، وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب الملك، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد فى هذا المصاب الأليم، الذى لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم.
Footage from the scene showed rescue workers emerging from a tunnel - dug specifically for the rescue operation - carrying the child, Rayan Oram, on Saturday evening. #Rayan #الطفل_ريان #Morocco #Algerie #SaveRayan #انقذو_ريانhttps://t.co/Jcpns1Y78m pic.twitter.com/FjN3He4aLZ
— ILKHA (@IlkhaAgency) February 6, 2022
Five-year-old Rayan who was trapped in a deep well in northern Morocco for five days has died, despite painstaking efforts to rescue him.— Kiluila Wibrin (@KiluilaWibrin) February 6, 2022
A royal statement announced his death soon after his removal from the well.
Rest in peace Rayan 💔#SaveRayan #الطفل_ريان #Rayane pic.twitter.com/9J3QbiqabF
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