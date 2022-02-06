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شاهد كيف غيرت مبادرة حياة كريمة الواقع فى قرى دير مواس بالمنيا

الأحد، 06 فبراير 2022 04:00 ص
شاهد كيف غيرت مبادرة حياة كريمة الواقع فى قرى دير مواس بالمنيا مبادرة حياة كريمة
المنيا -حسن عبد الغفار

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متابعات مستمرة لمشروعات حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى مركز دير مواس بمحافظة المنيا، ضمن مراكز المبادرة وهى ملوى وأبو قرقاص، ومغاغة والعدوة، وتشمل 192 قرية، بالإضافة إلى 757 تابعا بتكلفة حوالى 23 مليار جنيه.

وتابع عامر طه رئيس مركز ومدينة دير مواس برفقة هاني محمود رئيس مجلس قروي بني حرام، بدء أعمال الحفر لإنشاء المركز الطبي وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل بقرية الناصرية التابعة لمجلس قروي بني حرام، ووجه رئيس المركز، بضرورة تكثيف ومضاعفة الجهود لسرعة نهو الأعمال وفقا للمواصفات الفنية والجودة ومعايير الجودة.

كما تابع رئيس مركز ديرمواس رفع وتثبيت أكشاك الكهرباء بقري عزب التل الغربي التابعة لمجلس قروي كفر خزام لدعم شبكة الكهرباء والانارة العامة ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية والتي تستهدف تغيير وجه الحياة في الريف المصري ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ،رؤساء الوحدات المحلية فى المراكز التى يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة بها، بالمتابعة المستمرة، وتذليل العقبات التى تواجه تنفيذ المشروعات.

 

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