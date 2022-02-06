كتبت ريهام الباشا

تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 6-2-2022، بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى 49.72 جنيه للشراء، و 52.10 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات الخميس كان مسجلا 49.72 جنيه للشراء، و 52.05 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 49.22 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.71 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 51.71 جنيه للشراء. 51.71 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 49.72 جنيه للشراء.

52.10 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 49.72 جنيه للشراء.

52.06 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 49.37 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 49.22 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي 48.60 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.