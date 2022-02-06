رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد انطلاق فعاليات برنامج جامعة الطفل

صابر سعيد

شهد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، انطلاق فعليات برنامج جامعة الطفل بجامعة جنوب الوادى، بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود سيد عبد الصادق، منسق جامعة الطفل بجامعة جنوب الوادى.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جامعة الطفل أحد آليات أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لنشر الثقافة العلمية وتيسير العلوم، واكتشاف واحتضان المواهب العلمية وانتقاء ودعم المبتكرين والمبدعين فى مراحل مبكرة من التعليم، لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم بما يعود بالنفع على النشء والمجتمع والدولة.

وأكد الدكتور محمود سيد عبد الصادق، منسق جامعة الطفل بالجامعة، أن مشروع جامعة الطفل منذ خمس سنوات بجامعة جنوب الوادى بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالقاهرة، ويقوم البرنامج على تنمية مهارات الأطفال فى مجالات الطاقة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والفيزياء والرياضيات والصحة والفنون وريادة الاعمال والفنون وعلم المصريات.

وأضاف عبد الصادق، أن البرنامج للفئة العمرية من 9 إلى 11 سنة وأن عدد الاطفال منذ تفعيل البرنامج بالجامعة 530 طفل تخرج منهم 190 طفلا ويدرس 340 فى البرنامج الحالى حيث يتم التدريب فى كليات الجامعة المختلفة ولمدة 8 أيام.

