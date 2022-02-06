رئيس جامعة بني سويف يعلن عن انطلاق امتحانات التعلم المدمج

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لبرامج التعلم المدمج، وذلك للعام الجامعى 2021/2022، والتى سيؤديها 2020 طالبًا وطالبة تقدموا لأداء امتحانات مركز التعلم المدمج ببرامجه المختلفة وبعض من طلاب التعليم المفتوح الباقين للإعادة.

وأوضح الدكتور منصور فى بيان له ، أن الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات التعلم المدمج ببرامجه المختلفة بكليات التجارة ورياض الأطفال مدمج، و الحقوق، و الخدمة الاجتماعية، و الإعلام، والترجمة، لافتا إلى أن الامتحانات تجرى على فترتين صباحية ومسائية، على أن تنهى يوم 23 فبراير الجاري.

وشّدد رئيس الجامعة على التأمين الكامل للجان من خلال عددٍ كافٍ من أفراد الأمن الإداري، ومنع دخول الطلاب للجان الامتحانية باصطحاب الهواتف المحمولة، وضرورة تواجد أستاذ كل مادة أثناء انعقاد الامتحانات الخاصة بهذه المواد لتجنب أى مشكلات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات لضمان سير عملية الامتحانات فى جو يسوده الأمن والنظام للطلاب لأداء امتحاناتهم فى مناخ مناسب، كما اطمأن على توافر الخدمات الطبية مع مراعاة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد الدكتور خالد عباس مدير مركز التعلم المدمج على توزيع الطلاب على اللجان بكثافات قليلة تضمن التباعد الاجتماعى حرصاً على سلامتهم مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير حفاظاً على سلامة وصحة كافة عناصر المنظومة، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأى مشكلة طارئة تواجه العملية الامتحانية وفق قواعد وقرارات رئيس الجامعة.