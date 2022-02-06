رئيس النمسا يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

وأشارت المصادر الى أن ثلاثة أحزاب كبرى تؤيد حصول الرئيس على فترة جديدة، وهي حزبا الشعب والخضر، واللذين يشكلان الائتلاف الحكومي في البلاد، إضافة الى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو أكبر الأحزاب خارج الحكومة.

وكان ألكسندر فان دير بيلين قد تولى منصب الرئاسة في عام 2016 عقب منافسة شديدة مع نوربرت هوفر مرشح حزب الحرية اليميني حينئذ، وذلك خلفا للرئيس السابق الدكتور هاينز فيشر، والذي قضى 12 عاما في المنصب.