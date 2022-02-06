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رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يصدر قرارا بتعيين منتصر النبراوي نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة سينرجي للدعاية والإعلان

الأحد، 06 فبراير 2022 10:12 م
رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يصدر قرارا بتعيين منتصر النبراوي نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة سينرجي للدعاية والإعلان المتحدة للخدمات الإعلامية

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أصدر حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرارا بتعيين منتصر النبراوي نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة "سينرجي ليمتد للدعاية والإعلان".
 
وكان النبرواى قد شغل العديد من المناصب القيادية فى المجموعة منها نائبا لرئيس شركة pod، ورئيسا لشركة بريزينتيشن سبورتس ورئيسا لشركة تذكرتى. وحقق العديد من النجاحات المميزة فى تلك الشركات.
 
وتعتبر سينرجى ليمتد أحد أهم الشركات العاملة فى مجال الدعاية والإعلان فى مصر والعالم العربى وتقوم بتنظيم العديد من الأحداث الكبرى.
 
 

منتصر النبراوي

المتحدة للخدمات الاعلامية

اليوم السابع بلس

سينرجي

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