رئيسة وزراء نيوزيلندا تدعو إلى الوحدة في المعركة ضد فيروس كورونا

أ ش أ

دعت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن اليوم الأحد المواطنين النيوزيلنديين إلى الوحدة في معركتهم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، في الوقت الذي أجبرت فيه الجائحة البلاد على الاحتفال بيوم وايتانجي الوطني عبر الإنترنت.

وقالت أرديرن - في خطاب مسجل أوردت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية مقتطفات منه - إنه "علينا جميعا واجب بفعل كل ما في وسعنا لحماية مجتمعاتنا باستخدام كل الأدوات التي منحنا إياها العلم والطب".

وأضافت أن "الوحدة هي شيء أظهرناه خلال السنوات الأخيرة القليلة الماضية. أعلم أنه لم يكن دوما أمرا سهلا.. ولكن معا استطعنا وسنواصل التغلب".

كانت نيوزيلندا قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - أنه تم تسجيل 208 حالات إصابة مجتمعية بفيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل حصيلة إصابة قياسية السبت بلغت 243 إصابة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة النيوزيلندية، فإنه تم تحصين 93% من السكان المؤهلين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما بشكل كامل ضد فيروس كورونا، في حين حصل 49% من المواطنين البالغين المؤهلين على جرعتهم المعززة من اللقاحات المضادة للفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن يوم وايتانجي هو يوم وطني لنيوزيلندا وقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة في الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا حيث وقع ممثلو التاج البريطاني وأكثر من 500 من زعماء الماوري (السكان الأصليون لنيوزيلندا) المعاهدة التأسيسية في عام 1840.