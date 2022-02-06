"ذا ميرور": بريطانيا ترسل أكثر من 100 فرد من القوات الخاصة إلى أوكرانيا

أ ش أ

كشفت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية عن أن لندن أرسلت أكثر من 100 فرد من قوات النخبة الخاصة إلى أوكرانيا.



وذكرت الصحيفة في تقرير، اليوم الأحد أن بريطانيا أرسلت أفرادًا من الخدمة الجوية الخاصة وخدمة القوارب الخاصة وفوج الاستطلاع الخاص ومجموعة دعم القوات الخاصة للعمل مستشارين عسكريين في أوكرانيا.



وأضافت أنه يُعتقد أن هؤلاء الأفراد يساعدون في تدريب القوات الخاصة الأوكرانية على تكتيكات مكافحة التمرد والقنص والتخريب، موضحة أنه يوجد الآن ما لا يقل عن 1500 جندي بريطاني في إستونيا المتاخمة لروسيا.



وفي سياق متصل، قال مسؤولون أمريكيون "إن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن روسيا تكثف استعداداتها لغزو واسع النطاق لأوكرانيا، وأنه بات لديها فعليا 70% من القوة اللازمة لتنفيذ العملية".



وأشاروا إلى أن الاستخبارات الأمريكية لم تحدد ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قرار الانتقال إلى الهجوم أم لا، وأنه يريد أن تكون كل الخيارات الممكنة موجودة أمامه من الغزو الجزئي لجيب دونباس الانفصالي، إلى الغزو الكامل.



وكانت موسكو قد حشدت 110 آلاف جندي على حدود أوكرانيا، ويمكن أن تمتلك القدرة الكافية لشن هجوم في غضون أسبوعين.. وتنفي روسيا أي نية لديها لغزو أوكرانيا وتشدد على أنها تريد ضمان أمنها فحسب.