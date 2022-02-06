اليوم السابع
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خريطة القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر خلال شهر فبراير.. انفوجراف

الأحد، 06 فبراير 2022 10:00 ص
خريطة القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر خلال شهر فبراير.. انفوجراف خريطة القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر خلال شهر فبراير
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تنطلق الأربعاء المقبل أولي القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر، خلال شهر فبراير الجاري، والتي تبدأ بقري حلايب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر.

 

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، إن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر تنطلق شهريا لإجراء الكشف الطبي والفحص وإجراء السونار والأشعة وصرف العلاج والتحويل إلي المستشفيات مجانا، حيث يتم وضع خريطة عمل لها تجوب من خلالها جميع قري ومدن المحافظة بشكل عام من الجنوب إلي الشمال.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان، أن القوافل العلاجية خلال شهر فبراير الجاري تنطلق من قرية مرسى حميرة التابعة للإدارة الصحة بالشلاتين جنوب البحر الأحمر، وتستغرق بها يومى 9 و 10 فبراير الجاري، حيث يتم إجراء الكشف وصرف العلاج علي أهالي القرية مجانا.

 

وتابع؛ تنطلق بعد ذلك القوافل العلاجية من قرية مرسي حميرة، جنوبا الي مدينة حلايب وتستغرق فيها يومي 11 و12 فبراير، ومن مدينة حلايب الي قراها " رأس حدربه، وأبو رماد" وتقضي هناك ايضا يومين 13 و14 فبراير، ومن حلايب وشلاتين الي مرسي علم بقري الشيح الشاذلي وابو غصون خلال يومي 15 و16، ومنها الي مركز صحة الاسرة بمدينة مرسي علم يومي 17 و18 فبراير.

 

وتتابع القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة اعمالها بعد ذلك بقرية الحمروين شمال مدينة القصير لإجراء الكشف الطبي علي الأهالي هناك يومي 19 و20 في الشهر الجاري، ومنها الي سفاجا شمالا حيث تستهدف القافلة خلال يومي 21 و22 فبراير الكشف على اهالي قري أن الحويطات والنصر، واخيرا تنطلق الي قرية الزعفرانة برأس غارب يومي 23 و24 فبراير.

 

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