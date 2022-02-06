حياة كريمة.. جولة داخل المدارس الجديدة لاستيعاب تلاميذ القرى بأسوان.. لايف وصور

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" جولة مباشرة داخل مجمع مدارس قروى المنشية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

وتتواصل مشروعات المبادرة الرئاسية التى يتم تنفيذها على أرض أسوان لتصل لنحو 808 مشروعات يخدم 35 قرية رئيسية و109 قرى فرعية على نطاق محافظة أسوان، وتصل تكلفة هذه المشروعات لأكثر من 14 مليار جنيه.

وقال محمد عبد الله محمد، من أهالى قرية المنشية، إنه يوجه الشكر للدولة والحكومة على جهودها فى تنفيذ العديد من المشروعات التى تتم فى وقت واحد وتخدم الآلاف من المواطنين فى القرى وتوفر لهم الجهد والوقت.

ومن جانبه، أكد محمود حسين رئيس مجلس قروى المنشية بمركز كوم أمبو بأسوان، أن هناك 11 مدرسة ما بين إنشاءات جديدة وإحلال وتجديد ورفع كفاءة، كما تم إنشاء مدرسة مرحلة الثانوية لتخدم أبناء القرى بدلا من عناء الانتقال لمدينة كوم أمبو ونصر النوبة لاستكمال المرحلة الثانوية.