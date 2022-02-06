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حياة كريمة بسوهاج.. وصلات منزلية لـ69 قرية من الأكثر احتياجا

الأحد، 06 فبراير 2022 06:00 ص
حياة كريمة بسوهاج.. وصلات منزلية لـ69 قرية من الأكثر احتياجا مشروعات حياة كريمة بسوهاج -
سوهاج محمود مقبول

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كوب مياه يساوى حياة صحية للمواطنين هذه هو الهدف الحقيقى من وراء توصيل مياه الشرب النظيفة للقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى والجارى تنفيذها داخل 69 قرية ضمن قرى المبادرة.

الوصلات المنزلية التي يتم تشغيلها يتم تنفيذها بسعر التكلفة وبنهاية عملية التوصيل تصبح القرى الأكثر احتياجا مغطاة بالمياه النظيفة بنسبة 100% ، "اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات حول القرى التي سوف يتم خدمتها بمياه الشرب النظيفة بمحافظة سوهاج.

1 – توصيل أعمال وصلات مياه الشرب للمنازل تأتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

2 - عدد القرى المستهدفة لتوصيل مياه نظيفة وتركيب الوصلات لها 69 قرية داخل 7 مراكز.

3 - مد الخطوط الخاصة بمياه الشرب للمناطق جاء 8 قرى بمركز طما وعدد 15 قرية بمركز المراغة و11 قرية بمركز المنشاة قرية واحدة بمركز ساقلتة و6 قرى بمركز جرجا و19 قرية بمركز البلينا و 9 قرى بمركز دار السلام.

4 – الوصلات المنزلية التي يتم تنفيذها يتم تنفيذها بسعر التكلفة تخفيفا على المواطنين.

5 – عقب انتهاء التنفيذ تصبح نسبة التنفيذ لوصلات مياه الشرب النظيفة داخل القرى بنسبة 100%.


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