"حماصة" قتل صديقه عن طريق الخطأ خلال عبثه بسلاح "فرد خرطوش" بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة منشية عند المنعم رياض التابعة لدائرة قسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مصرع عاطل خلال قيام صديقه بالعبث بسلاح نارى "فرد خرطوش" وخروج طلقة منه عن طريق الخطأ أدت إلى إصابة المجنى عليه بالوجه، ما أدى إلى وفاته على الفور، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوفاة شخص بشقة سكنية بمنطقة عبد المنعم رياض دائرة القسم، إثر إصابته برش خرطوش بالوجه.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، وتشكل فريق بحثى بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "ع ع أ"، 22 سنة، عاطل، برش خرطوش من سلاح نارى بالوجه ما أدى إلى وفاته على الفور، بشقة سكنية بالطابق السابع بمنطقة عبد المنعم رياض دائرة القسم.

وبإجراء التحريات، تبين تواجد المجنى عليه، مع صديقه "أ م ر"، 18 سنة، عاطل، شهرته "حماصة"، بالشقة محل الواقعة، ملك عمة الأخير، وخلال قيامه بالعبث بسلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزته، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابة المجنى عليه بالوجه، أدت لوفاته على الفور، وعثر بجوار الجثة على سلاح نارى "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، والتى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريز السلاح المستخدم بالواقعة.