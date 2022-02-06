حديث ودى بين سامح شكرى ووزيرة خارجية السنغال فى أديس أبابا

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، حديث ودي مع وزيرة خارجية السنغال أيستا تال سال، على هامش المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، وذلك بحسب ما اكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد حافظ عبر تويتر.
حديث ودى بين سامح شكرى ووزيرة خارجية السنغال فى أديس أباباالأحد، 06 فبراير 2022 02:13 م
سامح شكرى
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