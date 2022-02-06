اليوم السابع
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حديث ودى بين سامح شكرى ووزيرة خارجية السنغال فى أديس أبابا

الأحد، 06 فبراير 2022 02:13 م
حديث ودى بين سامح شكرى ووزيرة خارجية السنغال فى أديس أبابا سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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أجرى وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، حديث ودي‬⁩ مع وزيرة خارجية السنغال ⁧‫أيستا تال سال،‬⁩ على هامش المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، وذلك بحسب ما اكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد حافظ عبر تويتر. 
 

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