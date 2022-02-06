حديث ودى بين سامح شكرى ووزيرة خارجية السنغال فى أديس أبابا

كتب أحمد جمعة

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، حديث ودي‬⁩ مع وزيرة خارجية السنغال ⁧‫أيستا تال سال،‬⁩ على هامش المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، وذلك بحسب ما اكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد حافظ عبر تويتر.