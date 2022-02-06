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حبس عمة الطفلة ساندى المتهمة بقتلها وإجراء معاينة تصويرية للجريمة

الأحد، 06 فبراير 2022 01:18 م
حبس عمة الطفلة ساندى المتهمة بقتلها وإجراء معاينة تصويرية للجريمة حبس _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس زوجة عم الطفلة "ساندى" لاتهامها بقتلها والتخلص من جثتها داخل جوال أمام منزلها بإحدى قرى الصف، انتقاما من والدة الطفلة بسبب خلافات أسرية بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأجرت المتهمة بقتل الطفلة معاينة تصويرية لكيفية ارتكابها الجريمة، تبين من خلالها استدراجها الطفلة فجرا يوم الواقعة واصطحابها لمكان مهجور وقتلها واخفاء جثتها داخل جوال.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اختفاء طفلة تدعى ساندي تبلغ من العمر 5 سنوات، والعثور على جثتها بعد مرور عدة ساعات داخل جوال أمام المنزل فجرا، وفحص رجال المباحث عددا من الأشخاص من جيران أسرة الضحية، والمترددين على منزل القتيلة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أفراد أسرتها لكشف آخر المشاهدات للطفلة، وتبين عدم إصابات ظاهرية بها.

ورصدت كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل، إلقاء أحد الأشخاص الجوال الذي يحتوي على جثة الطفلة، من أعلى منزل مجاور لمسكن الضحية، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، وأكدوا أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اختفت وعقب اكتشاف تغيبها، بحثوا عنها دون جدوى، حتى فوجئوا بالعثور على الجثة فجرا ملقاة أمام المنزل.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن زوجة عم الطفلة استدرجتها وخنقتها ووضعت جثتها داخل جوال، ثم ألقته من أعلى السطح أمام المنزل، بسبب خلافات بينها وبين والدة الطفلة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


نيابة الجيزة

حملة أمنية

أخبار الحوادث

الطفلة ساندى

قتل

خنق طفلة

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