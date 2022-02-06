جورجيا تعرب عن ترحيبها بإجراءات الحفاظ على السلام في أوكرانيا

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أعربت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي عن تضامنها مع أوكرانيا، مرحبة بالإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على السلام وتعزيز الأمن في أوروبا.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن زورابيشفيلي قولها - في تصريح، اليوم /الأحد/، عقب لقائها بنظيرها البولندي أندريه دودا - "إنه من المهم للغاية أن تتاح لنا الفرصة اليوم لتبادل المعلومات حول الوضع الصعب للغاية في جميع أنحاء أوكرانيا"، كما أعربت عن دعم بلادها الجهود المبذولة للتخفيف من حدة التصعيد وتدعم كل محادثات السلام الجارية الآن.

وأضافت "أعلم أن جميع الأطراف تحاول الخروج من هذا الوضع المتوتر، وليس لدينا طريق سوى الطرق السلمية في مواجهة التحديات العالمية".

جدير بالذكر أن برلمان جورجيا مرر قرارا لدعم أوكرانيا الأسبوع الماضي، وهو مشروع قدمه الحزب الجورجي الحاكم.