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جماهير كفر الشيخ فى هتاف مستمر أثناء متابعة مباراة مصر والسنغال (فيديو)

الأحد، 06 فبراير 2022 09:43 م
جماهير كفر الشيخ فى هتاف مستمر أثناء متابعة مباراة مصر والسنغال (فيديو) الجماهير
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من محافظة كفر الشيخ رصد خلاله متابعة مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية، بين المنتخب الوطني المصرى ونظيره السنغالي بحديقة صنعاء التي وفرت شاشات كبرى مجانا للجماهير.

والتقى المنتخب الوطنى نظيره السنغالى لحسم البطل المتوج بلقب البطولة الأفريقية فى نسختها الـ33 التى تقام بالكاميرون، وسبق والتقى المنتخب مع نظيره السنغالى عدة مواجهات وصلت إلى 13 مباراة، فازت مصر فى 7 لقاءات وتعادلا فى مباراتين، بينما خسر الفراعنة 4 لقاءات.

وحصد منتخب مصر لقب كأس أمم أفريقيا 7 مرات سابقة ليصبح أكثر منتخب أفريقي حصدا للقب، ويسعى لتأكيد تفوقه بإحراز لقبه الثامن ومنع السنغال من تحقيق لقبها الأول.

ويقود المباراة تحكيميا الحكم الجنوب افريقى فيكتور جوميز حكم الساحة والمساعدين  الاول هو زخارى سويلا من جنوب إفريقيا ومساعد تانى سورو من ليسوتو ،بينما حكم رابع جان جوك ندالا الكونغو ، وحكام الفار من المغرب بقيادةعادل زوراق بشرى مساعد فار أول وزكريا برنس مساعد فار ثانى.

ويغيب عمر كمال عبد الواحد لاعب المنتخب الوطني، عن مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء خلال إحدى الكرات المشتركة مع لاعبي الكاميرون.

 

 


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