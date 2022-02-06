اليوم السابع
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جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية لقرى حياة كريمة.. الأربعاء المقبل

الأحد، 06 فبراير 2022 12:45 م
جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية لقرى حياة كريمة.. الأربعاء المقبل قافلة طبية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تنظم جامعة الإسكندرية قافلة طبية مجتمعية لمنطقة النهضة ببرج العرب ضمن قرى حياة كريمة، وذلك فى إطار دور جامعة الإسكندرية فى خدمة المجتمع، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، و قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم أبوالنجا نائب رئيس الجامعة، وذلك يوم 9 فبراير الجارى.

وصرحت الدكتورة وفاء السحلى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق القافلة أن القافلة  تشمل عدد من التخصصات الطبية المختلفة منها الرمد- الجلدية – الاطفال – النساء والتوليد – جراحة عامة – عظام – واجراء مسح عن السمنة والضغط والبول السكري.

كما تشارك كلية طب الأسنان من خلال عيادة أسنان متنقلة لتقديم خدمات الكشف والخلع وتنظيف اللثة، والتثقيف الصحى وتشارك كلية الصيدلة فى تقديم وإمداد القافلة بالادوية للعيادات المختلفة بالتعاون مع بنك الدواء وعدد من شركات الأدوية المختلفة ،كما تقوم كلية التمريض بتقديم توعية صحية للأمراض المزمنة فى الحوامل والأطفال .

وفى الجانب المجتمعى تشارك كليات الزراعة والطب البيطرى بتقديم عدد من الخدمات المختلفة لأهالى المنطقة مثل تشجير مدخل القرية، وتنظيم ورش عمل للمشروعات الصغيرة فى التصنيع الزراعى والمنتجات الغذائية، ومشاريع الأنتاج الحيواني، والمكافحة الحيوية للمحاصيل الزراعية، وكذلك إنتاج الألبان وتسمين الدواجن، والكشف عن الماشية والأغنام والدواجن، وكذلك قيام طلاب كلية التربية بتنظيم دورات لمحو الأمية لأهالى القرية.


الاسكندريه

اخبار مصر

حياه كريمه

جامعه الاسكندريه

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