"تموين الشرقية" تتحفظ على كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالشرقية.. التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، ما يقرب نصف طن دواجن دواجن بمحزر بدون تراخيص وكميات لحوم مذبوحة خارج السلخانة، ذلك في حملات تفتيشية على محال الجزارة والمجازر والمطاعم وتطبيق القانون على غير الملتزمين بنطاق مركزى ههيا والحسينية .

وأفاد بيان: شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة برفقة الطب البيطري ، حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية ، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية الشبراوين من ضبط مجزر دواجن يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، حيث يقوم بذبح الدواجن الحيه وبيعها ﻷصحاب المطاعم بمدينة الزقازيق ، وتم التحفظ على عدد 200 دجاجه مذبوحة متوسط وزن الواحدة منها 2 كيلو جرام ، بإجمالي كمية مقدارها 400 كيلو جرام لحوم دواجن مذبوحة ، وتم تحرير المحضر رقم 1330 لسنة 2022 م جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الإقرارات اللازمة بذلك.

كما تمكنت الحملة أثناء مرورها على المخابز السياحية بقرية العواسجة من ضبط شيكارة دقيق بلدي إستخراج 82% بأحد المخابز السياحية ، وتم تحرير المحضر رقم 1331 لسنة 2022 م جنح ههيا ، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الإقرارات اللازمة.

وقد قامت إدارة تموين الحسينية برئاسة عبد الكريم عوض الله مدير المديرية وجهاز حماية البيئة والطب البيطري بحملة تموينية ، أسفرت عن ضبط وتحرير محضر رقم 802 جنح صان الحجر ضد صاحب محل جزاره من ناحيه صان القبليه وتم ضبط 5 كيلو لحوم بلديه مذبوحه خارج المجازر الحكومية ، محضر رقم 803 جنح صان الحجر ضد صاحب شادر لبيع اللحوم الضأن بناحية صان القبليه وتم ضبط 5 كيلو لحوم ضأن مذبوحه خارج المجازر الحكومية.

محضر رقم 2108 جنح الحسينية ضد صاحب محل جزاره بناحية سعود وتم ضبط 10 كيلو لحوم بلديه مذبوحه خارج المجازر الحكومية، محضر رقم 2109 جنح الحسينية ضد صاحب مطعم مشويات بناحية سعود وتم ضبط 2 كيلو لحوم ضأن مذبوحه خارج المجازر الحكومية.

محضر رقم 2110 جنح الحسينية ضد أ م أ صاحب مطعم 24 ساعه بناحية سعود وتم ضبط 2 كيلو لحوم ضأن مذبوحه خارج المجازر الحكومية.

محضر رقم 2111 جنح الحسينية ضد ك ا ا صاحب محل جزاره بناحيه بندر الحسينية وتم ضبط 4 كيلو لحوم ضأن مذبوحه خارج المجازر الحكومية.