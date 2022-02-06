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تعليم الجيزة تتلقى طلبات الراغبين فى العمل بالحصة لليوم الثانى على التوالى

الأحد، 06 فبراير 2022 09:00 ص
تعليم الجيزة تتلقى طلبات الراغبين فى العمل بالحصة لليوم الثانى على التوالى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تواصل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، لليوم الثاني على التوالي تلقى طلبات الراغبين فى العمل بالحصة خلال الفصل الدراسى الثانى، حيث أتاحت المديرية التقدم بداية من السبت 5 فبراير حتى 10 من نفس الشهر.
 
وخصصت المديرية لكل مادة يوما للتقدم واستلام الملفات للتخصصات والأيام كالتالى: 
 
- السبت الموافق 5 فبراير2022 التقديم لتخصص مادة اللغة العربية.
- الأحد الموافق 6 فبراير 2022 التقديم لمادتى العلوم والدراسات الاجتماعية.
- الاثنين الموافق 7فبراير التقديم لمادة معلم فصل ورياض الأطفال.
- الثلاثاء الموافق 8 فبراير التقديم لمادتى الرياضيات واللغة الانجليزية.
- الأربعاء الموافق 9 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد ( اللغة العربية والعلوم والدراسات الاجتماعية.
- الخميس الموافق 10 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد  معلم فصل ورياض الأطفال والرياضيات واللغة الانجليزية.
 

التربية والتعليم

العمل بالحصة

التقدم للعمل بالحصة بمديرية الجيزة

اخبار مصر

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