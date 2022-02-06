تعليم الجيزة تتلقى طلبات الراغبين فى العمل بالحصة لليوم الثانى على التوالى

تواصل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، لليوم الثاني على التوالي تلقى طلبات الراغبين فى العمل بالحصة خلال الفصل الدراسى الثانى، حيث أتاحت المديرية التقدم بداية من السبت 5 فبراير حتى 10 من نفس الشهر.
وخصصت المديرية لكل مادة يوما للتقدم واستلام الملفات للتخصصات والأيام كالتالى:
- السبت الموافق 5 فبراير2022 التقديم لتخصص مادة اللغة العربية.
- الأحد الموافق 6 فبراير 2022 التقديم لمادتى العلوم والدراسات الاجتماعية.
- الاثنين الموافق 7فبراير التقديم لمادة معلم فصل ورياض الأطفال.
- الثلاثاء الموافق 8 فبراير التقديم لمادتى الرياضيات واللغة الانجليزية.
- الأربعاء الموافق 9 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد ( اللغة العربية والعلوم والدراسات الاجتماعية.
- الخميس الموافق 10 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد معلم فصل ورياض الأطفال والرياضيات واللغة الانجليزية.
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