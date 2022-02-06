تجديد حبس شاب بالشرقية قتل صديقه شنقا أثناء نومه لسرقته 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الحسينية، تجديد حبس المتهم بقتل صديقه أثناء نومه لسرقته، 15 يوما على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية بتهمة القتل العمد.

البداية عندما عندما تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية ،اخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد اشاره الحسينية المركزي ،بوصول" زكريا فرحات" 23عام مقيم قرية الرضوان التابعة لمركز الحسينية جثة هامدة اثر اصابته بجروح قطعية وكدمات وإصابات متفرقة بالجسد، وبسؤال أسرته أفادوا حدوث إصابته أثر تعرضه لحادث طريق بنطاق مدينة المرج محافظة القاهرة.،وإن صديقه "عبد الله" اتصل بنجل شقيقة المجنى عليه وأخبره بوفاة خاله فى حادث الذى حضر بسيارته ونقل الجثمان سويا إلى المستشفى المركزى بالحسينية لإنهاء إجراءات الدفن،لكن أمين الشرطة المكلف بالتواجد بنقطة شرطة المستشفى اشتبه فى وجود شبهة جنائية فى الوفاة ،واخطر الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية التي انتقلت على الفور إلى المستشفى.

و بالفحص والتحري تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الحسينية المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي قررت برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة ،وبإشراف المستشار حلمي عطا الله المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وكيفية حدوث الوفاة والأداة المستخدمة في الجريمة وتحرر عن الواقعة المحضر 315 ولحم مركز شرطة الحسينية لسنة 2022

وكشفت التحريات والتحقيقات التي قام بها الرائد محمد ثروت رئيس مباحث الحسينيه، بإشراف العميد وليد عنتر، رئيس الفرع الجنائي البحث الشرق، واللواء عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، أن وراء ارتكاب الواقعة" عبد الله " 23 عاما مقيم مركز الحسينيه لسرقة أموال المجني عليه من بيع من حصيلة بيع الاعلاف بمدينة المرج.

وأضافت التحريات والتحقيقات أن المجني عليه مقيم بقرية الرضوانة مركز الحسينية، ويعمل في توزيع الأعلاف في مدينة المرج بمحافظة القاهرة ،عن طريق تجميعها من مركز الحسينية، وقام باستئجار مخزن بناحيه المرج لتخزين الأعلاف وبعدها يتم توزيعها في نطاق مدينة المرج ،واخذ المتهم ليعمل معه ليفتح له باب رزق يعينه على الحياة وخاصة انه كان متزوج حديثا مطالبا بدفع مبلغ مالى شهرى لوالده، وبعد أربعة أشهر فقط من عملهما سويا طمع المتهم في أموال المجني عليه من بيع متحصلات الأعلاف و أثناء نومهما سويا في المخزن انقض على المجنى عليه وقام بمحاولة خنقه و تعدى عليه بقطعة حديدية، حتى لفظ انفاسه الاخيره،ثم اتصل بنجل شقيقه المجني عليه الذي يعمل سائقا بمنطقة المرج واخبره ان خاله مات في حادثة حضر نجل شقيقة المجنى عليه، وقام بنقل الجثة بسيارته وكان برفقته المتهم الى مستشفى الحسينية المركزي لإنهاء إجراءات تصريح الدفن،تمكن فريق البحث الجنائي بمركز شرطة الحسينية من القبض على المتهم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تم احالته الى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له فى الفترة القانونية



