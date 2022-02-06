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تأجيل استئناف حسن مالك على حكم حبسه سنتين إلى 9 أبريل

الأحد، 06 فبراير 2022 02:57 م
تأجيل استئناف حسن مالك على حكم حبسه سنتين إلى 9 أبريل المتهم رجل الأعمال حسن مالك- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل جلسات استئناف رجل الأعمال الإخواني حسن مالك على حكم حبسه سنتين، لجلسة 9 أبريل. 
 
وفي وقت سابق أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة شقيق رجل الأعمال الإرهابي حسن مالك، والإرهابي الهارب يحيى موسى و45 آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج لجلسة 6 يونيو المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.
 
وتضمن أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 2019 تولوا قيادة فى جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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