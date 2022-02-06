انهيار منزل مهجور مكون من طابقين دون إصابات في العجوزة

كتب عبد الرحمن سيد

تعرض منزل مهجور للانهيار بمنطقة ميت عقبة في العجوزة بمحافظة الجيزة، وتبين أنه مكون من طابقين، وتم إخطار الجهة المختصة بمحافظة الجيزة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بانهيار منزل مكون من طابقين بمنطقة ميت عقبة في العجوزة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ وتم فرض كردون أمني، وتبين عدم وقوع إصابات لكون المنزل مهجور، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهة المختصة بمحافظة الجيزة لإزالة آثار الانهيار، ومعاينة العقارات المجاورة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وحددت تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، التى وافق عليها مجلس النواب، الضوابط التى تنظم ترميم وصيانة المبانى لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة. ونصت المادة (90) فى التعديلات على الآتى:

- مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى والمنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، وعلى تلك التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة.

- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، من خلال لجنة أو أكثر فى كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة ومهندس ممثل عن الجهة الإدارية، معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلي، طبقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن.

-تقدم اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة قرارها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها فى ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتًا جزئيًا أو كليًا من عدمه، وفى حالتى الهدم الجزئى أو الكلى تُعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة.

-وبالنسبة للمبانى الخاضعة لأحكام القانون 144 لسنة 2006 يُحال التقرير المقدم للجهة الإدارية إلى اللجنة المختصة بحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليهم فى الفقرة الثانية من هذه المادة، وكذا كيفية تشكيل اللجان والقواعد والإجراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها، كما تبين اللائحة التنفيذية الأعمال ايتى تعتبر من أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئى أو الكلى فى تطبيق أحكام هذا القانون.