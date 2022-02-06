اليوم السابع
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انطلاق الدورة التدريبية للأئمة المصريين والفلسطينيين بأكاديمية الأوقاف

الأحد، 06 فبراير 2022 11:21 ص
انطلاق الدورة التدريبية للأئمة المصريين والفلسطينيين بأكاديمية الأوقاف أكاديمية الأوقاف الدولية
كتب ــ على عبد الرحمن

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انطلقت اليوم الأحد، الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والفلسطينيين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وذلك في إطار الدور الريادي لمصر في نشر الفكر الوسطي المستنير، وجهود وزارة الأوقاف المصرية في التدريب والتأهيل للأئمة والخطباء من داخل مصر وخارجها.
 
ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى جدول الأسبوع الأول من الدورة، حيث يحاضر فيها نخبة من خيرة العلماء في مختلف التخصصات، بينهم الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية.
 
واستقبلت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر مساء أمس السبت، وفود من أئمة دولة فلسطين الشقيقة للمشاركة في الدورة التخصصية المتقدمة مع نخبة من زملائهم المصريين، وكان في استقبال الوفد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب، والشيخ هيثم رمضان المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية، ونخبة من أئمة وزارة الأوقاف المصرية.
 
 
 

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