اليوم السابع: المتحف المصرى الكبير.. مصر على موعد مع إنجاز جديد

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، المتحف المصرى الكبير.. 56 ألف قطعة أثرية شاهدة على الحضارة المصرية.. مصر على موعد مع إنجاز جديد.. رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المتحف وتطوير المنطقة المحيطة.. يشدد على الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من الأعمال تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى.. وتثبيت وعرض أكثر من 4700 قطعة أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون داخل 86 فاترينة.

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