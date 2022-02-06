اليوم.. افتتاح فعاليات جامعة الطفل للمرة الأولى بالمركز القومى للبحوث

كتب ــ محمد صبحى

يفتتح الدكتور محمد هاشم رئيس المركز فعاليات جامعة الطفل لأول مرة بالمركز حيث يقوم المركز باستضافة 120 طفلا فى المرحلة العمرية 10-12 سنة من مختلف أنحاء الجمهورية بداية من اليوم، حيث من المقرر أن تستمر خلال الفترة من 6-17/2/2022 ويتيح لهم هذا البرنامج ممارسة كثير من الأنشطة العلمية والفنية والتواصل مع أساتذة المركز القومى للبحوث والتعرف على المعاهد والمعامل المختلفة بالمركز، كما تتضمن الدراسة برامج تدريبية لريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات وعلم المصريات والفنون.

وتقوم مجموعة من كوادر المركز العلمية والبحثية بالتدريس بجامعة الطفل من خلال المناهج التى تختارها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

ويأتى ذلك إيمانا من المركز القومى للبحوث بدوره فى نشر ثقافة البحث العلمى وربط البحث العلمى لخدمة المجتمع ودور المركز فى تنمية قدرات الشباب والأطفال وحثهم على البحث العلمى والابتكار واكتشاف الموهوبين منهم فى مراحل عمرية مبكرة، لدعمهم و لخلق كوادر شبابية ذات قدرة على الابداع والابتكار تقود المجتمع المصرى نحو مستقبل افضل، وفى اطار برنامج جامعة الطفل الذى تدعمه أكاديمية البحث العلمى والذى تشارك فيه العديد من الجامعات الحكومية والخاصة وبعض المراكز البحثية .