الهندى والإسكندرانى والصعيدى.. أحدث تقاليع ليلة الحنة بالشرقية (فيديو)

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بث مباشر بعنوان " الهندي والاسكندراني والصعيدي.. أحدث تقاليع ليلة الحنة ب الشرقية "، ذلك مع مصممة شو الحنة بمحافظة الشرقية.

قالت شروق خالد 24 سنة، حاصلة علي ليسانس حقوق، إن الرسم هوايتها منذ الطفولة، في عمر 18 سنة وهي مازالت طالبة، كانت تتطوع لرسم الحنة للعرائس من أصدقائها ومعارفها، الأمر الذي شجعها علي فتح مرسم حنة منذ كانت تدرس في الجامعة، وبدأت تستقبل العرائس لعمل الرسومات علي مناطق الجسم لتزين العروسة.

وأشارت، إلى أنه مؤخرًا بدأت في تصميم شو الحنة، من خلال استقبال العروسة، وعمل اختبار الحنة واطلاعها علي الرسومات، والملابس المطلوبة حيث يوجد "اليشمك و العباية اللف، الساري الهندي، العباية النوبي"، وغيرها من الملابس، وتختارالعروسة تختار ما يناسبها.

وأكدت أن طموحها في المستقبل أن تكون صاحبة أول قاعة مجهزة تكون مخصصة فقط لإقامة حفلات الحنة.