المعمل الجنائى يفحص آثار حريق مخزن قطع غيار سيارات بكرداسة والنيابة تطلب التحريات

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال الأدلة الجنائية بالجيزة على إعداد تقرير بشأن فحص أثار حريق مخزن قطع غيار سيارات بكرداسة؛ لتحديد أسباب الحادث، ومصدر اشتعال النيران، وتقديم تقرير وافً لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات فى الواقعة.

وطلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما استدعت مسئول المخزن وعدد من العاملين لسماع أقوالهم.

وعاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، مخزن قطع غيار سيارات اشتعل به حريق بكرداسة، كما تم الاستماع لأقوال مدير المخزن والعاملين به، لبيان سبب اشتعال الحريق، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية.

ويفحص رجال المباحث التراخيص الخاصة بالمخزن، ومدى توافر اشتراطات السلامة ومكافحة الحريق من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ااشتعل حريق بمخزن قطع غيار سيارات في كرداسة بالجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمخزن قطع غيار سيارات بطريق اللبيني في كرداسة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مسئولي المخزن، وجاري إجراء التحريات لفحص تراخيصهو، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.