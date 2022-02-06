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المدارس تعلن نتائج امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بعد انتهاء أعمال التصحيح

الأحد، 06 فبراير 2022 07:00 ص
المدارس تعلن نتائج امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بعد انتهاء أعمال التصحيح وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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بدأت المدارس إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الخامس الابتدائي حتى الثانى الاعدادى بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث أكدت بعض المديريات والإدارات التعليمية ظهور بعض النتائج لصفوف النقل مع إعلان نتائج باقى الصفوف بشكل متواصل بعض انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، موضحة أن درجات الفصل الدراسي الأول للطلاب مكملة للترم الثانى وتحدد حالة لطالب راسب أم ناجح فى نهاية الفصل الدراسي الثاني.
 
ودخل طلاب المدارس السبت 5 فبراير الجارى، فى  إجازة نصف العام وتستمر حتى 17 من نفس الشهر، ولمدة أسبوعين.
 
وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت الخميس 3 فبراير الجارى، حيث نجحت المدارس فى عقد امتحانات الترم الأول حضوريا لجميع الطلاب داخل المدارس رغم انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، وشهدت فترة انعقاد الاختبارات منذ 15 يناير الماضى حتى 3 فبراير الجارى تطبيق القواعد الصحية والإجراءات الصحية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لتعديل مواعيد اجازة نصف العام، حيث تبدأ 5 فبراير حتى 17 من نفس الشهر، وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، مضيفة أنه طبقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7مايو.

التربية والتعليم

إجازة نصف العام

موعد إجازة نصف العام

اخبار مصر

نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

نتيجة امتحانات النقل

اليوم السابع بلس

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