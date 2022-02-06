المدارس تعلن نتائج امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بعد انتهاء أعمال التصحيح

كتب محمود طه حسين

بدأت المدارس إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الخامس الابتدائي حتى الثانى الاعدادى بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث أكدت بعض المديريات والإدارات التعليمية ظهور بعض النتائج لصفوف النقل مع إعلان نتائج باقى الصفوف بشكل متواصل بعض انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، موضحة أن درجات الفصل الدراسي الأول للطلاب مكملة للترم الثانى وتحدد حالة لطالب راسب أم ناجح فى نهاية الفصل الدراسي الثاني.

ودخل طلاب المدارس السبت 5 فبراير الجارى، فى إجازة نصف العام وتستمر حتى 17 من نفس الشهر، ولمدة أسبوعين.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت الخميس 3 فبراير الجارى، حيث نجحت المدارس فى عقد امتحانات الترم الأول حضوريا لجميع الطلاب داخل المدارس رغم انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، وشهدت فترة انعقاد الاختبارات منذ 15 يناير الماضى حتى 3 فبراير الجارى تطبيق القواعد الصحية والإجراءات الصحية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.