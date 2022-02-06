المحكمة الاتحادية العراقية تقرر إيقاف إجراءات ترشيح زيباري لانتخابات الرئاسة

ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية ( واع) فى خبر عاجل لها .
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي أعلنت مؤخرا أسماء المرشحين إلى منصب رئاسة الجمهورية في العراق، ومن بينهم الرئيس العراقي الحالي برهم صالح ووزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري.
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية ( واع) فى خبر عاجل لها .
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي أعلنت مؤخرا أسماء المرشحين إلى منصب رئاسة الجمهورية في العراق، ومن بينهم الرئيس العراقي الحالي برهم صالح ووزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري.
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