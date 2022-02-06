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المحكمة الاتحادية العراقية تقرر إيقاف إجراءات ترشيح زيباري لانتخابات الرئاسة

الأحد، 06 فبراير 2022 02:29 م
المحكمة الاتحادية العراقية تقرر إيقاف إجراءات ترشيح زيباري لانتخابات الرئاسة انتخابات - صورة أرشيفية
كتب أحمد جمعة

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قررت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأحد، إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية ( واع) فى خبر عاجل لها . 

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي أعلنت مؤخرا أسماء المرشحين إلى منصب رئاسة الجمهورية في العراق، ومن بينهم الرئيس العراقي الحالي برهم صالح ووزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري.

 


المحكمة الاتحادية العراقية

هوشيار زيباري

العراق

مجلس النواب العراقي

برهم صالح

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