المؤبد لـ6 أشخاص والمشدد 15 سنة لـ2 في اتهامهم بالقتل واستعراض القوة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد رفاعى، وعضوية المستشارين محمد أحمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم محمد، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وناصر فؤاد، بمعاقبة 6 أشخاص بالسجن المؤبد والمشدد 15 عاما لشخصين آخرين، لاتهامهم بقتل شخص واستعراض القوة على 4 أشخاص، بسبب خلافات ثأرية بمركز أخميم.

ترجع أحداث الواقعة إلي شهر يونيو عام 2019، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة لكلا من أ . ص 54 سنة عامل، و ن . ع 60 سنة عامل، و ك . ن 31 سنة سائق، و ف . ا 21 سنة عامل، و و . ن ، و ح . ج ، و ع . أ ، و ح . ف ، تهمة قتل المجني عليه أ . ح ، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا أسلحة نارية وعصا شوم، وما أن ظفروا به حتي ضربه الأول والثاني بالعصا الشوم علي رأسه قاصدين قتله فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته، بينما تواجد باقي المتهمين على مسرح الواقعة مهددين المارة بالأسلحة النارية والبيضاء التي كانت بحوزتهم لمنع تدخلهم لنجدة المجني عليه.

كما أتلفوا عمدا أموالا منقولة بسيارة مملوكة للمجني عليه ه . س، وقد نشأ عن ذلك الفعل تعرض المواطنين للخطر، مع إستعراض القوة وأستخدموا العنف ضد المجني عليهم ر . ا ، و أ . ش ، و ه . ش و ن . س ، بتهديدهم بأسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم وضربهم محدثين إصابتهم قاصدين ترويعهم وإلحاق الأذى بهم، وتم إحالة القضية لمحكمة للجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.