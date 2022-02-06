الكابتن فرج الصعيدي مكتشف محمد صلاح يكشف تفاصيل نشأته الكروية.. لايف وصور

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا مع الكابتن فرج الصعيدى مكتشف محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول للتعرف على تفاصيل اكتشاف صلاح.

قال الكابتن فرج الصعيدى، أن صلاح جاء فى سن مبكر وكان فى سن 13 عاما وكان قد تدرب فى نادى بيسون وذهب إلى دورى بيبسى وشارك فى اختبارات 2005 وذهب إلى بلدية المحلة وطنطا وغزل المحلة.

وأوضح الصعيدى، أن صلاح كان مميزًا ومهاريًا منذ الصغر وفى عام 2005 تم اكتشاف صلاح وقيد فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، وذهب إلى المقاولون العرب بعد ذلك.

وأكد الكابتن فرج الصعيدى، أن محمد صلاح ولد موهوب وهذا ما شاهده الجميع بعد ذهابه من المقاولون إلى بازل وروما وتشيلسى وبدأ يطور من نفسه أكثر مهاريًا وجسديًا.

وأضاف الصعيدى، أن علاقته بمحمد صلاح ممتدة حتى الآن وتواصلنا مع الكابتن ريعو والكابتن محمد رضوان علامة مميزة وفارقة فى رحلة صلاح الكروية، مضيفًا أن أول استمارة قيد متواجدة معنا فى النادى أول عقد كان 15 جنيهًا.