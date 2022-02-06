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الكابتن فرج الصعيدي مكتشف محمد صلاح يكشف تفاصيل نشأته الكروية.. لايف وصور

الأحد، 06 فبراير 2022 03:51 م
الكابتن فرج الصعيدي مكتشف محمد صلاح يكشف تفاصيل نشأته الكروية.. لايف وصور
الغربية مصطفى عادل

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قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا مع الكابتن فرج الصعيدى مكتشف محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول للتعرف على تفاصيل اكتشاف صلاح.

قال الكابتن فرج الصعيدى، أن صلاح جاء فى سن مبكر وكان فى سن 13 عاما وكان قد تدرب فى نادى بيسون وذهب إلى دورى بيبسى وشارك فى اختبارات 2005 وذهب إلى بلدية المحلة وطنطا وغزل المحلة.

وأوضح الصعيدى، أن صلاح كان مميزًا ومهاريًا منذ الصغر وفى عام 2005 تم اكتشاف صلاح وقيد فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، وذهب إلى المقاولون العرب بعد ذلك.

وأكد الكابتن فرج الصعيدى، أن محمد صلاح ولد موهوب وهذا ما شاهده الجميع بعد ذهابه من المقاولون إلى بازل وروما وتشيلسى وبدأ يطور من نفسه أكثر مهاريًا وجسديًا.

وأضاف الصعيدى، أن علاقته بمحمد صلاح ممتدة حتى الآن وتواصلنا مع الكابتن ريعو والكابتن محمد رضوان علامة مميزة وفارقة فى رحلة صلاح الكروية، مضيفًا أن أول استمارة قيد متواجدة معنا فى النادى أول عقد كان 15 جنيهًا.

لقاء اليوم السابع مع الكابتن فرج الصعيدي
لقاء اليوم السابع مع الكابتن فرج الصعيدي

 

الكابتن فرج الصعيدي فى حفل زفافه
الكابتن فرج الصعيدي فى حفل زفافه

 

الكابتن فرج الصعيدي فى صورة تذكارية معه
الكابتن فرج الصعيدي فى صورة تذكارية معه

 

الكابتن فرج الصعيدي مع صلاح في احد المناسبات
الكابتن فرج الصعيدي مع صلاح في احد المناسبات

 

الكابتن فرج الصعيدي مكتشف صلاح يتحدث لليوم السابع
الكابتن فرج الصعيدي مكتشف صلاح يتحدث لليوم السابع

 

الكابتن فرج الصعيدي مكتشف صلاح
الكابتن فرج الصعيدي مكتشف صلاح

 

الكابتن فرج الصعيدي مكتشف محمد صلاح فى صورة تذكارية
الكابتن فرج الصعيدي مكتشف محمد صلاح فى صورة تذكارية

 

الكابتن فرج الصعيدي مكتشف محمد صلاح يكشف تفاصيل نشأته
الكابتن فرج الصعيدي مكتشف محمد صلاح يكشف تفاصيل نشأته

 

الكابتن فرج الصعيدي يحكي قصة نشاته
الكابتن فرج الصعيدي يحكي قصة نشاته

 

صلاح مع مكتشفه الكابتن فرج الصعيدي
صلاح مع مكتشفه الكابتن فرج الصعيدي

 


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