اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 63 شابا واستخراج 450 شهادة مهارة بكفر الشيخ

الأحد، 06 فبراير 2022 09:26 ص
القوى العاملة: تعيين 63 شابا واستخراج 450 شهادة مهارة بكفر الشيخ وزارة القوى العاملة
كتبت ــ آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة،  قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين  63  شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ  المسجلين بها 1012  شاباً.

وقال الوزير، إن المديرية قامت باستخراج 450 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية  للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية ، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 11 عاملا بمبلغ 32 ألف جنيه .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية  ، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر يناير الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 335 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 130 منها لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 115 منشأة انتهت بتحرير 28 محضر سلامة وصحة مهنية ، وحضور 20 لجنة تراخيص ومنح 27 رخصة .

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش علي 514 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر  عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة .

 

 


القوى العاملة

مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ

العمالة غير المنتظمة

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