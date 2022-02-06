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القوى العاملة: تحويل 2.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

الأحد، 06 فبراير 2022 09:28 ص
القوى العاملة: تحويل 2.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن وزير القوى العاملة، محمد سعفان،
كتبت ــ آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تحويل القائمة الـ 67 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 80 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير، إن المستحقات بلغت  138 ألفاً و 929 دولاراً، أى ما يعادل 2 مليون و175 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

1
1

 

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2

 

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3

 

4
4

 

5
5

 

 

 


القوى العاملة

العاملين المغادرين للاردن

المصريين المغادرين للاردن

التمثيل العمالى بالاردن

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