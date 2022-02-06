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"القومية للأنفاق" تنشر صور لتجارب القطار الكهربائى "LRT".. وتعلق: "هانت"

الأحد، 06 فبراير 2022 02:00 م
"القومية للأنفاق" تنشر صور لتجارب القطار الكهربائى "LRT".. وتعلق: "هانت" القطار الكهربائى خلال التشغيل التجريبى
كتب رضا حبيشى

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نشرت الهيئة القومية للأنفاق صورا لمشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية "LRT" أثناء التشغيل التجريبى للقطارات بدون ركاب، معلقة على الصور بالقول "هانت"، حيث تجرى الهيئة تجارب واختبارات للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع استعدادا للتشغيل الفعلى لهما مع نهاية الشهر المقبل.

مشروع القطار الكهربائي يحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلى منصور ـ جامعة القاهرة) في محطة عدلى منصور، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2، وسيربط مع القطار الكهربائي السريع العلمين ـ العين السخنة الجارى تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية.

ويبدأ مشروع القطار المكهرب من مدينة السلام حيث الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق فى محطة عدلى منصور، مارا بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوى حتى مدينة الروبيكى شمال خط سكك حديد السويس، ثم يتفرع فى الروبيكى إلى فرعين، يتجه الفرع الأول شمالاً بمحاذاة الطريق الدائرى الإقليمى، حيث ينطلق المسار شمالاً بعد مدينة بدر متجها إلى مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوباً من محطة الروبيكى إلى العاصمة الادارية الجديدة واصلا حتى المدينة الرياضية الجديدة.

وينطلق المشروع من مدينة السلام حيث محطة عدلى منصور أولى محطات مشروع القطار المكهرب، ويمر خلال مساره على مدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والعاصمة الإدارية وينتهى بمدينة العاشر من رمضان، حيث يمثل هذا المسار المرحلة الأولى من المشروع، ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلى عبر كوبرى علوى يمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلى، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات يمكن لمستقلى القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.

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LRT

القطارات الكهربائى العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية

محطة عدلى منصور

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