القومى لذوى الإعاقة: الدورة الحالية لمعرض الكتاب حققت الدمج والتمكين للمعاقين

كتب ــ محمود راغب

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الــ 35 والتي قاربت على الانتهاء تعد نقلة توعوية ثقافية حضارية على كافة المستويات بشكل عام، وفي دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، نظرا للتسهيلات التي قدمها المعرض لرواده وللأشخاص ذوي الإعاقة في توفير سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية والمعرفية.

وثمنت المشرف العام على المجلس، دور الدولة المصرية في إتاحة الفرصة داخل المعرض لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من عرض مواهبهم الثقافية والفنية من خلال المشاركات داخل دور النشر وركن الطفل والندوات العامة والعروض الفنية، وتوفير كافة الإمكانيات التي سهلت للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الفعالة في إطار الدمج الحقيقي لهم.

وقدمت المشرف العام على المجلس، الشكر لرواد المعرض والعارضين والأجنحة الحكومية ودور النشر وكافة المشاركين، الذين قاموا بزيارة جناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة داخل صالة 3 - B12، وتعرفوا على المنتجات المعرفية المعروضة داخل الجناح، والتي تحمل الطابع الثقافي للتوعية بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة وحقوقهم وتحقق شعار دورة المعرض هذا العام والخاص بهوية مصر.

وأبدى زوار الجناح من كافة الهيئات والوزارت إعجابهم بما يقدمه المجلس من رسالة تهدف إلى أنه مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكرامتهم المقررة دستوريا ويعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، فى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛ ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته التي تتمثل في اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، والمساهمة في وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجهها، والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكذلك تقديم مقترح التعديلات فى السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأى فى أية اتفاقات دولية آخر ى تنضم، أو ترغب الدولة في الإنضمام إليها، تكون متعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، و الإسهام بالرأى في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريًا وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وبحقوقهم وواجباتهم، وتلقي الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضمًا للمضرور منهم، و تبني السياسات والإستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.

وأشارت المشرف العام، أن جناح المجلس زاره السيد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء منهم د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، ود.إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وزاره د. هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، إلى جانب عدد من كبار المسئولين منهم وزيرة الثقافة الجزائرية، ووزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، وعدد من السفراء ورجال الفكر والثقافة والإعلام، ونيقولاوس جاريليديس، سفير دولة اليونان، ضيف شرف المعرض، وبعض الهيئات الدولية منها المركز الثقافي الروسي، وعدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وممثلي الهيئات الوطنية مثل هيئة الرقابة الإدارية، ووزارات الدفاع والداخلية، ووفد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وعدد من المسئولين المصريين والعرب والأجانب.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس قام بتوفير عدد من مترجمي لغة الإشارة داخل الجناح للتعامل والتعاون مع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، وتعليم رواد المعرض والمشاركين فيه أساسيات لغة الإشارة كنوع من الترويج لها، والتسهيل على الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية التحرك والمشاركة في فعاليات المعرض، وكذلك التعاون مع بعض الأجنحة الرئيسية لترجمة الندوات الخاصة بها مثل جناح الأزهر الشريف، والندوات الرئيسية للمعرض والخاصة بالهوية، والتعاون مع عدد كبير من دور العرض الرئيسية الحكومية المشاركة في المعرض.

وأوصت المشرف العام على المجلس، فريق العمل المكلف بمتابعة جناح المجلس في المعرض، بمتابعة الأعمال الإبداعية والروائية والقصصية والعلمية التي تتناول قضايا الإعاقة ومشكلاتها والأبحاث المتعلقة بها، ونشرها على الصفحة الرسمية للمجلس على الفيس بوك، وكذلك استعراض أنشطة المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة، والتي تقوم بعرض منتجها الثقافي سواء داخل الجناح أو المعرض بشكل عام، والاستماع إلى تجاربهم وعرضها، وذلك في سبيل إتاحة كافة المعلومات عن المطبوعات والأنشطة الثقافية التي يقوم بها المجتمع بشكل عام لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة .

وأشادت د. ايمان كريم، المشرف العام على المجلس، بجناح وزارة التضامن الإجتماعي في المعرض والذي يضم برنامج "وعي" لتنمية التوعية المجتمعية، والذي تستعرض فيه الوزارة أنشطة التربية الأسرية الإيجابية، وكذلك تنمية الطفولة المبكرة من خلال تنفيذ أنشطة موسيقية وترفيهية لتنمية ذكاء الطفل، والبرامج التثقيفية والتوعوية التي يقدمها الجناح للأشخاص من ذوي الإعاقة وبرامج دمجهم في الأنشطة والذي يرفع شعار " الإعاقة طاقة " بالإضافة إلي التطوع ودور الشباب في رفع الوعي المجتمعي.

وتمنت المشرف العام على المجلس أن يساهم المعرض وكل المحافل الثقافية التي تنظمها أو تستضيفها مصر في رفع الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وأن يكون هناك رأي عام مجتمعي بشأن آليات الدمج والتمكين المتعلقة بهم على كافة المستويات وفي كل المجالات.