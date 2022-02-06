القبض على عصابة تعمل في تداول العملات الافتراضية بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة الأمن مكافحة جرائم تداول وترويج العملات الافتراضية، فى إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، لمتابعة جرائم إصدار وترويج العملات الافتراضية حفاظاً على الاقتصاد القومى، والتى أسفرت خلال الآونة الأخيرة وعقب تقنين الإجراءات، عن ضبط (4 أشخاص)، لقيامهم بالوساطة لبيع وترويج العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت، وذلك بحجم تعاملات بلغ قرابة (5٫5 مليون جنيه).

أكدت معلومات الإدارة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية)، بممارسة نشاط إجرامي فى تعدين وتداول العملات الافتراضية وترويجها على مواقع التواصل الإجتماعى عبر شبكة "الإنترنت" من خلال إنشاء صفحات إلكترونية وهمية بإسمه على مواقع التواصل الإجتماعى لبيع تلك العملات الإلكترونية التى يقوم بتخليقها إلكترونياً عبر أجهزة إلكترونية تقوم بذلك.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المذكور يقوم باتخاذ الشقة الخاصة به الكائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه ، لتعدين أو تخليق تلك العملات الإفتراضية عن طريق إستعمال أجهزة إلكترونية، عبر برامج محظورة معدة لغرض تعدين تلك العملات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبتفتيش الشقة المشار إليها فى حضوره تم ضبط (106 جهاز تعدين عبارة عن كارت فائق الجودة والخاص بمعالجة وتعدين العملات الرقمية المشفرة – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – جهاز لاب توب يُستخدم فى نشاطه الإجرامى) وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين أنهم محملين بــ ( برامج خاصة بعمليات التعدين – محافظ إلكترونية لتداول ثمن العملات الإفتراضية – محادثات بين المتهم وآخرين لترويج تلك العملات) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.