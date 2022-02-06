اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق يسترد 337 قطعة أثرية من لبنان

الأحد، 06 فبراير 2022 07:39 م
العراق يسترد 337 قطعة أثرية من لبنان رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، اليوم الأحد، استرداد 337 قطعة أثرية عراقية من متحف نابو في لبنان بشكل رسمي.


وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إلى أن عملية التسليم تمت خلال احتفالية رسمية أقيمت، اليوم، بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث تم توقيع محضر التسلم أصوليا.


وأشارت إلى أن الوزير محمد مرتضى أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أشاد خلاله بجهود بغداد في تطوير العلاقات الثنائية، موضحا أنه سيتم تنظيم إجراءات نقل الآثار إلى العراق برفقة أعضاء اللجنة، غدا الإثنين.


وتابعت وزارة الثقافة العراقية أن مراسم تسليم الآثار ستتم في مطار بغداد الدولي.


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