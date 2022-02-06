العراق: تدمير وكر وضبط مواد متفجرة تابعة لداعش بمناطق حزام بغداد

وأضافت الخلية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية عثرت خلال عمليات بحث وتفتيش على مخزن للأسلحة يضم صواريخ كاتيوشا، وقنابل هاون من المخلفات الحربية لداعش، جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجودها في أحد بساتين شمالي بغداد، مشيرة إلى أن تم التعامل مع المواد المتفجرة من قبل الجهد الهندسي .

وفي سياق متصل .. أشارت خلية الإعلام الأمني، إلى أن قوات مشتركة تمكنت أيضا من ضبط وكر لداعش خلال عمليات بحث وتفتيش في منطقة خط النفط ضمن مناطق جنوبي بغداد، حيث عثر على قنابل يدوية مختلفة الأنواع وتم تفجيرها من قبل الجهد الهندسي .