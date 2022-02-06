الصين تدعو بولندا للاستفادة من الإمكانيات المتاحة للارتقاء إلى آفاق جديدة

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دعا الرئيس الصيني شي جين بينج نظيره البولندي أندريه دودا إلى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في مجالات مثل التجارة والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيات الحديثة؛ للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماعهما اليوم الأحد في بكين على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية .

وقال شي - وفقا للموقع الإلكتروني لقناة سي جي تي إن التليفزيونية الصينية - إن الصين تميل إلى المشاركة في بناء مركز لوجستي في بولندا، مما يمكن بولندا من لعب دور رئيسي في سلسلة التوريد بين الصين وأوروبا، مضيفا أنه يتعين على الجانبين تعزيز الاتصال في مجالات التعليم والثقافة والسياحة والرياضة والتعاون بين الشباب.

من جانبه، قال دودا إنه سعيد بزيارة الصين رغم كل التحديات، والاستمتاع بحفل الافتتاح الرائع لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، معربا عن شكره للصين على تقديمها مساعدات طبية لبولندا؛ للإسهام في مكافحة جائحة كوفيد -19.

وأضاف أن بولندا تثمن بشكل كبير تعاونها الاقتصادي مع الصين، وتتوقع الدولة توسيع التعاون الثنائي في التجارة والاستثمار، بما في ذلك تصدير المنتجات الطازجة، وتسهيل الاستثمار من الشركات الصينية، وبناء مركز لوجستي وطاقة جديدة.