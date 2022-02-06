اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 فبراير 2022 09:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الصناعات الهندسية: الأمل في الطاقة النظيفة لدعم الصناعة الوطنية بسعر مناسب

الأحد، 06 فبراير 2022 09:00 م
الصناعات الهندسية: الأمل في الطاقة النظيفة لدعم الصناعة الوطنية بسعر مناسب المهندس خالد الفقى
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، أن الأمل كبير في التوسع بمشروعات الطاقة النظيفة، سواء طاقة الشمس أو الرياح أو النيتروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، لدعم المصانع الوطنية وتوفير الطاقة لها بسعر مناسب أقل من أسعار الطاقة التقليدية، ما يمكنها من المنافسة عالميا.

 

أضاف الفقى لـ"اليوم السابع" أن ميزة التوسع في الطاقة النظيفة، أولا حماية البيئة وبالتالي حماية الحياة والكوكب بالكامل الذى يعانى من كثرة الانبعاثات الكربونية وغيرها من الانبعاثات الضارة التي تسببت في مشاكل متعلقة بالتغيرات المناخية ، وثانيا توفير الطاقة بأسعار منافسة مما يدعم مصانع الألومنيوم والحديد والصلب وبالطبع صناعات الأسمدة وغيرها من الصناعات الحيوية والهامة للصادرات.

وتسعى مصر بقوة للتوسع في المشروعات الخضراء، مع قرب استضافة قمة المناخ في شرم الشيخ كوب 27 نوفمبرالمقبل، في الوقت نفسه تلعب التكنولوجيا دورا مهما في الحد من الانبعاثات الضارة الملوثة للبيئة، ولا سيما بسبب الوقود الأحفورى سواء الفحم أو مشتقات البترول، وذلك من خلال استحداث تقنيات جديدة غير ملوثة للبيئة، منها على سبيل المثال الطاقة النظيفة والمتجددة ، وما تدخل فيه من صناعات تساهم بشكل كبير في حفض أسعار الطاقة لمختلف صناعات الصلب والألومنيوم والأسمدة.


الطاقة النظيفة

قمة شرم الشيخ

التغيرات المناخية

خالد الفقى

قطاع الاعمال العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة عين شمس تطلق منحة "سفراء المناخ الأفارقة" استعدادا لـ COP27

الأحد، 06 فبراير 2022 11:36 ص

شكرى: مصر تتطلع لدعم جهود كافة الدول الإفريقية فى مواجهة تغير المناخ

الأحد، 06 فبراير 2022 10:15 ص

شكرى يشارك باجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ

الأحد، 06 فبراير 2022 09:20 ص

139 ألف جرعة من لقاح كورونا لطلاب جامعة حلوان.. الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة: مستشفى الجامعة جاهز لتداعيات كورونا.. لدينا وحدة رعاية الموهوبين لتوفير المناخ للنوابغ.. وحياة كريمة ثروة بناء الإنسان المصرى

الأحد، 06 فبراير 2022 08:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة