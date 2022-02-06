الشباب والرياضة بأسوان: فتح 22 ناديا ومركزا لمتابعة مباراة مصر والسنغال

أسوان - عبد الله صلاح

أعلن الدكتور ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، فتح 22 مركز شباب ونادى رياضى على مستوى الإدارات الرياضية مساء اليوم الأحد، لإذاعة المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين المنتخب الوطنى المصرى ونظيرة السنغالى.

وقال سليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ومحافظ اسوان أشرف عطيه، تقرر 22 مركز للشباب ونادى رياضى على مستوى الإدارات الرياضية الخمس بالمحافظة، لإستقبال المواطنيين والشباب لمشاهدة المباراة النهائية لمنتخبنا الوطنى أمام نظيرة السنغالى.

وأوضح انه سيتم نقل المباراة على شاشات عملاقة في أندية أسوان والتجديف، والتحرير، والشمس، وأبوالريش قبلى، ومركز شباب مدينة اسوان، ومراكز شباب الحدود ،وقدرى عثمان، ومركز شباب أبوسمبل السياحى ب" إدارة اسوان الرياضية"، ونادى جمهورية دراو ،ومركز شباب مدينة دراو "بادارة دراو الرياضية"، ونادى الشعب، ومراكز شباب مدينة كوم أمبو، ومركز شباب الزهراء ومركز شباب سلوا بحرى "بإدارة كوم امبو الرياضية"، إلى جانب نادى بلانة ،ومراكز شباب نصر النوبة، ومركز شباب مدينة كلابشة، ومركز شباب الدر وتنقالة " بإدارة نصر النوبة"، ومركز شباب مدينة إدفو، ومركز شباب مدينة الرديسية، وومركز شباب البصيلية بحرى" بإدارة إدفو الرياضية.

وشدد على مسئولى مراكز الشباب والأندية الرياضية على ضرورة الاستعداد الجيد للمباراة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتعقيم، والتباعد، وارتداء الكمامة، وذلك حرصا على سلامة وأمن المترددين من المواطنين.