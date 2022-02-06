السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات في كرداسة دون وقوع إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

اشتعل حريق بمخزن قطع غيار سيارات في كرداسة بالجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق وتم ندب رجال المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، والوقوف على أسبابه ووجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمخزن قطع غيار سيارات بطريق اللبيني في كرداسة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مسئولي المخزن، وجاري إجراء التحريات لفحص تراخيصه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أنه كانت كشفت معاينة حريق داخل عقار سكني بمنطقة كرداسة، أن الحريق ناتج عن ماس كهربي داخل محل بوايات أسفل العقار وامتد لطابق والتهم محتويات شقة سكنية وانتقلت سيارتي إطفاء الي المكان وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق بدون وقوع اى اصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني فى كرداسة ، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون اصابات.