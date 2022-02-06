اليوم السابع
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السفارة الكندية تحتفى بمحمد صلاح قبل النهائى الإفريقى

الأحد، 06 فبراير 2022 07:58 م
السفارة الكندية تحتفى بمحمد صلاح قبل النهائى الإفريقى محمد صلاح
أحمد علوى

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نشر الحساب الخاص بالسفارة الكندية على فيس بوك، منشورا يحتفى من خلاله بلاعب المنتخب المصرى لكرة القدم محمد صلاح قبل النهائى الإفريقى المرتقب، حيث كتبت "لا يمكننا أن نهدأ".

 

السفارة الكندية
منشور السفارة الكندية

 

ويلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره السنغالى فى التاسعة مساء اليوم، لحسم البطل المتوج بلقب البطولة الأفريقية فى نسختها الـ33 التى تقام بالكاميرون، وسبق والتقى المنتخب مع السنغالى عدة مواجهات وصلت إلى 13 مباراة فازت مصر فى 7 لقاءات وتعادلا فى مباراتين، بينما خسر الفراعنة 4 لقاءات.
 
ومن بين هذه المواجهات هناك 4 مباريات جمعت مصر مع السنغال فى بطولة أمم أفريقيا، يتساوى فيها المنتخبان، حيث فاز كل منهما فى مباراتين.
 
أولها عام 1986 فى افتتتاح البطولة وخسرت مصر هدف، وآخرها عام  2006 فى نصف نهائى البطولة، وفاز الفراعنة 2 / 1، سجل لمصر أحمد حسن وعمرو زكى.
 
ووصل المنتخب الوطنى لنهائى أفريقيا بعد أن خسر من نيجريا فى الجولة الاولى من دور المجموعات، ثم التغلب على غينيا بيساو، والسودان  ثم الفوز على كوت ديفوار بدور الـ 16 ، و المغرب بربع النهائى ، والكاميرون بقبل النهائى.

 


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