السفارة الكندية تحتفى بمحمد صلاح قبل النهائى الإفريقى

أحمد علوى

نشر الحساب الخاص بالسفارة الكندية على فيس بوك، منشورا يحتفى من خلاله بلاعب المنتخب المصرى لكرة القدم محمد صلاح قبل النهائى الإفريقى المرتقب، حيث كتبت "لا يمكننا أن نهدأ".



منشور السفارة الكندية

ويلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره السنغالى فى التاسعة مساء اليوم، لحسم البطل المتوج بلقب البطولة الأفريقية فى نسختها الـ33 التى تقام بالكاميرون، وسبق والتقى المنتخب مع السنغالى عدة مواجهات وصلت إلى 13 مباراة فازت مصر فى 7 لقاءات وتعادلا فى مباراتين، بينما خسر الفراعنة 4 لقاءات.