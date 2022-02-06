السجن المُشدد 15 سنة لشاب وبراءة آخر في قضية قتل عمد بسبب الميراث بالفيوم

ترجع وقائع القضية، إلى 10 يونيه 2021، بقيام كل من: محمد.ع.م.ح، ع، 18 سنة، طالب ومقيم الخلطة قارون مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وعبدالله.م.ح.ع، 47 عامًا، معلم أول دراسات اجتماعية بالفيوم، ومقيم الخلطة قارون بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، لقتلهما المجني عليه، مصطفى محمد حميدة علي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على الخلاص منه وإزهاق روحه، لما نشب فيما بينهم عائليًا من سابق خصومة على الميراث، وأعدا وسيلة سلاح أبيض وترصدا له بمكان مروره إيماءً لسابق إصرارهما، على إراقة دمائه بعد أن استترا بجدار مسكنهم، والمجني عليه من الخارج، وبمروره قام الأول بتوجيه طعناته بسلاحه الأبيض بجسد المجني عليه في وجود المتهم الثاني ، فأحدثا به الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته محققين مقصدهما من قتله. وقررت النيابة إحالة الواقعة الي محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا التي أصدرت حكمها السابق.