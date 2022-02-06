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الرقابة المالية تعتمد تعديل صندوق تأمين أعضاء هيئة تدريس جامعة حلوان

الأحد، 06 فبراير 2022 11:28 ص
الرقابة المالية تعتمد تعديل صندوق تأمين أعضاء هيئة تدريس جامعة حلوان جامعة حلوان
كتب هانى الحوتى

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أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 45 لسنة 2022، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة حلوان.
 
ونصت المادة الأولى، من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 29، الصادر اليوم الأحد، على:
 
قرار رقم 45 لسنة 2022
قرار رقم 45 لسنة 2022

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يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
 
وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا في نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.
 

الرقابة المالية

جامعة حلوان

صندوق تأمين

هيئة التدريس

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