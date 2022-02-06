الرئيس السيسي يهنئ نيوزيلندا بذكرى العيد القومى

الرئيس السيسي يهنئ نيوزيلندا بذكرى العيد القومىالأحد، 06 فبراير 2022 01:00 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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