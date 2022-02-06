اليوم السابع
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الأحد، 06 فبراير 2022 02:27 م
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الرئيس السيسي يهنئ نيوزيلندا بذكرى العيد القومى

الأحد، 06 فبراير 2022 01:00 م
الرئيس السيسي يهنئ نيوزيلندا بذكرى العيد القومى الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ.ش.أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى السيدة سيندي كيرو الحاكم العام لنيوزيلندا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي .

 


الرئيس السيسي

نيوزيلندا

العيد القومى

الرئيس السيسى

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