الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته للصين الأحد، 06 فبراير 2022 12:28 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته إلى الصين. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. السيسى الرئيس السيسى الصين عاجل اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة قمة مصرية- صينية فى بكين.. الرئيس السيسي و"شين جين بينج" يبحثان تعزيز التعاون فى البحث العلمى ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالصناعات الدوائية وتصنيع لقاحات كورونا والتقنيات الصناعية وجذب الاستثمارات السبت، 05 فبراير 2022 10:42 ص مأدبة غداء رئيس الصين تجمع الرئيس السيسي وأمير قطر وبن زايد وسكرتير الأمم المتحدة السبت، 05 فبراير 2022 10:22 ص مباحثات بين الرئيس السيسى ونظيره الصيني فى بكين لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين السبت، 05 فبراير 2022 10:11 ص الرئيس السيسي يعقد مباحثات قمة فى بكين مع نظيره الصيني شي جين بينج السبت، 05 فبراير 2022 10:01 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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